Sete escolas públicas de Ensino Médio do Rio Grande do Sul (RS) estão entre as cem melhores do Brasil, com o Colégio Tiradentes de Ijuí, no Noroeste, no sétimo lugar. É o que aponta o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023, divulgado na quarta-feira (14). O levantamento foi feito pela reportagem de Zero Hora, com base nos dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).