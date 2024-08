Nesta quarta-feira (14), foram apresentados os resultados de 2023 do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Entre os municípios gaúchos, Farroupilha é um dos destaques, com diversas instituições bem posicionadas nos rankings de Ensino Fundamental. Nos anos iniciais, o Rio Grande do Sul manteve, em 2023, a média 6 de 2019.