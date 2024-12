Cerca de 1,8 mil crianças ficam órfãs de ao menos um dos pais por ano no RS, aponta levantamento

Desde 2021, uma média de 1,8 mil crianças e adolescentes de até 17 anos ficam órfãos de um dos pais a cada ano no Rio Grande do Sul. Os dados são de um levantamento dos Cartórios de Registro Civil.

O levantamento só se tornou possível recentemente por conta da inclusão do CPF dos pais nos registros de nascimento , obrigatória a partir de 2019. Antes disso, a ausência desse dado tornava imprecisa a mensuração do número de órfãos.

Paloma e Andrigo Oliveira de Ávila, ambos com 25 anos, morreram em um deslizamento de terra em Boa Vista do Sul, na Serra, enquanto voltavam do trabalho. Agora, as crianças vão crescer sob os cuidados dos avós.