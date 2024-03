Em setembro, um caso brutal chocou o município de São Jorge, com 2,9 mil habitantes, na serra gaúcha. Uma mulher de 36 anos e os pais dela, já idosos, foram assassinados a tiros pelo ex-marido da vítima. Logo após o crime, o homem cometeu suicídio. A filha do casal, de quatro anos, estava na moradia. A menina faz parte de um grupo de 82 crianças e adolescentes que ficaram órfãos no ano passado, em razão de casos de feminicídio no Rio Grande do Sul. Os dados integram o Mapa dos Feminicídios, produzido pela Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher (Dipam) da Polícia Civil.