No último sábado (27), Débora Michels Rodrigues da Silva, 30 anos, deveria ter se mudado para o apartamento que havia escolhido alguns dias antes. A personal trainer estava em processo de separação de Alexsandro Gunsch, 48, com quem havia mantido relacionamento por 11 anos. A mudança, que não se concretizou, ficou somente nos planos e lembranças da família dela. Na última sexta-feira (26), o corpo da mulher foi encontrado na frente da casa dos pais, em Montenegro, no Vale do Caí. O companheiro confessou o crime e está preso de forma preventiva.