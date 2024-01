O menino de dois anos que morreu, na noite de domingo (28), após um acidente com uma viatura policial em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, chegou ao hospital com politraumatismo. Miguel Henrique Padilha dos Santos, dois anos, estava em crise convulsiva e era conduzido até a unidade de saúde no veículo da Brigada Militar, que acabou atingido por outro carro e capotou. A criança chegou a receber atendimento, mas não resistiu.