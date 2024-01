O companheiro de Débora Michels, personal trainer encontrada morta em uma rua de Montenegro, foi preso na manhã deste domingo (28), segundo a Polícia Civil. As informações são do G1 RS. O homem, que não teve a identidade divulgada, é considerado pela polícia o principal suspeito de ter assassinado a educadora física, que tinha 30 anos de idade. A defesa dele foi procurada e afirmou não querer se manifestar no momento.