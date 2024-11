Na última semana um vídeo circulou nas redes sociais mostrando um homem sendo violentamente abordado por dois assaltantes na escadaria da Borges, localizada no Viaduto Otávio Rocha. Com a repercussão das imagens nas redes, a discussão referente à segurança no local foi levantada. Zero Hora falou com autoridades, moradores e comerciantes do entorno da escadaria para descobrir a realidade no local.