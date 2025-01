Granada e uniformes falsos: polícia faz apreensões e prende seis pessoas após homicídio em Porto Alegre

Munições e armas de fogo estavam com criminosos.

A Polícia Civil prendeu quatro homens em flagrante, após um caso de homicídio registrado no bairro Navegantes, em Porto Alegre. O crime ocorreu no fim da manhã de sexta-feira (17). Quatro homens teriam descido de um veículo e disparado os tiros em uma ação entre criminosos, no chamado Beco X. Uma pessoa morreu.