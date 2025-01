Polícia investiga mortes na zona sul de Porto Alegre

A polícia investiga duas mortes que ocorreram na noite de sexta-feira (17) na zona sul da Capital. As vítimas são dois homens e pelo menos um dos casos envolveria uma execução.

No bairro Restinga, um corpo foi encontrado na Rua Treze de Maio. A vítima foi identificada como Anderson dos Santos D’Ávila, de 39 anos .

Outra ocorrência, no bairro Cavalhada, investiga uma suspeita de execução. O corpo de Carlos Adriano Correa Miranda foi encontrado na Rua Nelson Pulgati Moreira. A vítima estava caída na via.

Segundo a delegada do caso, Marcela Ehler, os detalhes do crime serão mantidos em sigilo para não atrapalhar a investigação. O diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP,) delegado Mario Souza diz que, a princípio, trata-se de uma execução, possivelmente envolvendo o crime organizado.