Em final de janeiro de 2022, um ciclo de mais de duas décadas de violência chegava ao desfecho trágico para uma família de seis pessoas no município de Alecrim, no noroeste do Estado. O assassinato de Teresinha Maria Sost antecedeu o suicídio do autor do crime, Valdir Jocelino Barbosa, companheiro com quem conviveu por mais de 20 anos e teve quatro filhos. A morte do casal deu início a um dos mais sensíveis resultados do feminicídio: restaram quatro órfãos, entre eles duas crianças.