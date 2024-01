Mãe de três filhos, Mayla Cardoso, 31 anos, planejava abrir uma loja dedicada ao cuidado feminino. Chegou a procurar um local para instalar o empreendimento, junto com a amiga Barbara Moreira dos Santos, 24. Mas o sonho não irá se concretizar. May, como era conhecida, tornou-se a primeira vítima de feminicídio de 2024 no Rio Grande do Sul.