Mãe registrou ocorrência contra pai de gêmeos horas antes de acidente na RS-446, diz polícia

Carro em que as vítimas trafegavam ficou completamente destruído após colidir com caminhão. Guilherme Kalsing / Estação FM

A mãe dos gêmeos de seis anos registrou ocorrência contra o pai das crianças horas antes do acidente na RS-446, em São Vendelino, segundo a Polícia Civil. O homem de 37 anos e um dos meninos morreram.

Uma das crianças está internada em estado grave.

"Que Deus conforte o coração de todos e traga forças para superar essa despedida tão difícil", escreveu a prefeitura, que decretou luto oficial de três dias no município.

Conforme a advogada da mãe, o pai tinha direito de visitar as crianças, mas não possuía autorização para sair com os filhos de Parobé. O caso foi registrado pela Polícia Civil como subtração de incapazes, que ocorre quando uma criança ou adolescente é retirado do poder de quem tem sob guarda.

— Quanto à subtração, em razão da morte do agente, é caso de arquivamento. Então, não tem persecução penal — explica o delegado Clóvis Nei da Silva.

Segundo o delegado, câmeras registraram o homem passar na RS-239 na manhã de quarta-feira (12). A polícia busca entender ainda por qual razão ele seguiu em direção à Serra. As crianças deveriam ser entregues à mãe às 12h do mesmo dia.

A advogada da mãe sustenta que a separação do casal não foi amigável e que, desde 2023, a mulher teria uma medida protetiva contra o ex-marido.

Cronologia do caso

De acordo com apuração da RBS TV, o homem buscou os gêmeos na terça-feira (11) para passar a noite com eles. Ele deveria entregar as crianças à mãe às 12h de quarta.

Por volta de 8h, um incêndio atingiu a casa do pai. Vizinhos ajudaram a combater as chamas e disseram que não havia ninguém no momento. O pai das crianças morava na parte superior do imóvel, e trabalhava no andar inferior, onde mantinha uma vidraçaria.

— Quanto ao incêndio, tem que se investigar pra ver se existe algum outro autor, algum partícipe, ou mesmo se foi criminoso ou doloso — esclarece o delegado Clóvis.

À tarde, sem saber o paradeiro dos filhos, a mãe dos gêmeos foi até Sapiranga registrar ocorrência. O caso não foi reportado como desaparecimento, porque se tinha conhecimento de quem estava com as crianças.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o acidente aconteceu às 20h40min, quando o carro dirigido pelo homem invadiu a pista contrária e bateu de frente contra um caminhão. O motorista do caminhão não se feriu.