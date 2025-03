Polícia Civil investiga caso de criança de dois anos intoxicada por cocaína e medicamentos em Bom Jesus

A Polícia Civil investiga o caso de uma criança de dois anos intoxicada por cocaína e medicamentos benzodiazepínicos (usados para tratamento de ansiedade, pânico, entre outras doenças), em Bom Jesus. Duas mulheres foram presas, na tarde desta quinta-feira (13), por suspeita de ministrarem ou deixarem as substâncias à disposição da vítima.

Segundo o delegado regional Carlos Alberto Defaveri, as circunstâncias do caso estão sendo apuradas e o inquérito deve ser concluído em 30 dias. As mulheres serão investigadas pelos crimes de tráfico de drogas e tentativa de homicídio por dolo eventual. A relação da dupla com a criança não foi informada.

Ainda conforme a Polícia Civil, a criança passou mal no dia 20 de fevereiro, necessitando de atendimento no hospital de Bom Jesus. Após, a vítima foi transferida para Vacaria. Exames então apontaram a existência das substâncias benzodiazepínicos e cocaína no corpo da criança.