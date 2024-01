Em junho, a primeira tornozeleira eletrônica para fiscalizar agressores de mulheres foi instalada em Canoas, na Região Metropolitana. Esta foi uma das cidades-piloto no Rio Grande do Sul a contar com o serviço, ao lado de Porto Alegre. Desde então, o número de monitorados e de municípios atendidos cresceu. Atualmente, a medida, que busca ser uma ferramenta de proteção às vítimas de violência doméstica e combate aos feminicídios, alcança 81 homens no Estado.