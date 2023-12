No mês passado, Ana Hickmann, 42 anos, procurou a polícia em São Paulo e relatou ter sido agredida pelo marido, num caso que ganhou repercussão nacional. A ocorrência indica que a apresentadora teria sido vítima de lesão corporal dentro de casa. Uma situação que se repete em muitos episódios de violência doméstica. No Rio Grande do Sul, de janeiro a novembro deste ano, foram 47,7 mil registros de lesão corporal e ameaça contra mulheres. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública do Estado.