Uvas brasileiras são tema do podcast do Consevitis-RS

Com a participação de Patrícia Ritschel e André Donatti, quarto episódio do programa aborda potencialidades das uvas brasileiras. Consevitis-RS / Divulgação

O podcast “Vai de Vinho Brasileiro”, iniciativa do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS), segue com episódios inéditos que exploram as potencialidades da produção vitivinícola nacional. O quarto episódio da primeira temporada, já disponível no YouTube e no Spotify, mergulha no universo das uvas brasileiras. A temática do programa apresenta uma trajetória sobre o desenvolvimento das videiras nacionais e sua utilização no processo de produção de vinhos.

Com a apresentação de Daniel Perches, o episódio conta com a participação da pesquisadora da Embrapa e coordenadora do Programa de Melhoramento Genético Uvas do Brasil, Patrícia Ritschel, e do gerente-geral e enólogo-chefe da vinícola Campestre, André Donatti. Em uma conversa dinâmica e descontraída, os convidados debatem o atual cenário de plantio, a utilização de uvas brasileiras, bem como suas variedades e potencialidades no espectro da produção vitivinícola, e o impacto no mercado nacional, seja na forma de vinho, suco ou consumo in natura.

Convidados e apresentador do podcast Vai de Vinho Brasileiro brindam 4º episódio. Consevitis-RS / Divulgação

Eleito enólogo do ano em 2024, André Donatti elaborou o vinho que há uma década é o mais vendido do país. Ele fala sobre o consumo de vinhos de mesa no Brasil, a partir da ótica de uvas brasileiras, também utilizadas no processo de produção da bebida.

– A gente tem uvas brasileiras de grande consumo no Brasil, não somente in natura, mas também no produto vinho propriamente dito. O nosso vinho Pérgola se tornou, pelo décimo ano consecutivo, o mais vendido do país, e são exatamente essas uvas que o compõem. O Rio Grande do Sul tem o maior volume de vinho de uvas de mesa do país, um mercado que chega a 180 milhões de litros – comenta o enólogo.

Os números comentados por André corroboram a importância das videiras nacionais para o mercado de vinhos brasileiros. A coordenadora do Programa de Melhoramento Genético Uvas do Brasil, Patrícia Ritschel, explica que a modificação de uvas vindas de outras partes do mundo caracteriza o fruto, já geneticamente alterado, como nacional e reforça as vantagens dessas cultivares.

Ao longo do episódio, são explorados, ainda, os processos de melhoramento genético e de definição de progenitores para a criação de novas cultivares.

– O programa de melhoramento genético Uvas do Brasil, da Embrapa Uva e Vinho, já lançou mais de 20 cultivares, a pesquisadora Patrícia nos conta esse processo e o enólogo André traz a visão da indústria, por isso o quarto episódio está muito interessante e repleto de curiosidades – comenta a gerente de Marketing do Consevitis-RS, Cristina Carniel.

Gravado na Sala do Vinho Brasileiro, estúdio temático em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, o podcast é uma aposta do Consevitis-RS para ampliar o alcance do produto nacional e conectar setores. Com dez episódios que exploram os mais diversos temas, a primeira temporada do programa conta com a participação de diversas personalidades renomadas do setor.