"Conectar o cidadão com a prefeitura" diz a secretária de Administração, Tecnologia e Inovação de Caxias do Sul

Grégora planeja continuar valorizando o servidor e trazer mais tecnologia para os serviços da prefeitura. Neimar De Cesero / Agencia RBS

No segundo governo do prefeito Adiló Didomenico (PSDB), foi instituída a Secretaria de Administração, Tecnologia e Inovação. A nova pasta é uma união das secretarias de Recursos Humanos e Logística com Inovação, que antes estava com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Para o seu comando, foi indicada a advogada Grégora Fortuna dos Passos, anteriormente chefe de gabinete na gestão passada. Suas metas à frente do novo órgão são ampliar os serviços online da prefeitura para a comunidade, seguir trabalhando na redução de impostos e na valorização do servidor municipal.

Grégora está na administração pública desde 2008, passando por diversos governos e pela Câmara de Vereadores. No mandato de Adiló, tornou-se o "braço-direito" do prefeito, sendo que, nos dois primeiros anos, foi secretária de Governo e depois, chefe de gabinete. Já nas eleições de 2024, foi coordenadora da campanha de reeleição. Agora ela assume um novo desafio com a chefia da secretaria.

A titular da pasta comentou que a secretaria ainda está finalizando os trâmites da fusão. Além das tarefas diárias, Grégora precisará administrar os 182 servidores que estão trabalhando no órgão. Ela explicou como estão acontecendo os processos e a forma que o secretaria deve funcionar.

— Nós estamos organizando a fusão das secretarias. Então, vai sair da Secretaria de Administração, Tecnologia e Inovação a parte de licitações, que vai compor o gabinete do vice-prefeito (Edson Néspolo) e vem para cá a parte de inovação, que tem tudo a ver com a tecnologia. Porque a tecnologia já estava alocada aqui e agora une também a parte de inovação que, mesmo estando agora na Secretaria de Administração, vai trabalhar em parceria com o desenvolvimento econômico e turismo — esclarece Grégora.

Em relação a sua participação nas decisões estratégicas do governo, a secretária ressaltou que segue trabalhando lado a lado com o prefeito Adiló.

— Essa secretaria é estratégica. Inclusive, nós formamos o Conselho de Governança na primeira gestão do prefeito Adiló e, nesse sentido, a pasta de Recursos Humanos (agora da Administração) também compõe esse conselho. É a parte do coração do município essa secretaria. Com isso, a nossa relação (de proximidade com o núcleo do governo) continua da mesma forma — diz Grégora.

Serviços públicos na palma da mão

A secretária Grégora contou que uma das metas à frente da secretária é conectar o cidadão à prefeitura.

— É importante que a gente traga inovação não só desenvolvendo, fortalecendo o ecossistema de inovação para fora, mas também trazendo inovação para dentro do setor público. Então, a nossa principal meta, e até aliado ao plano de governo do prefeito Adiló e do vice Néspolo, é conectar o cidadão com a prefeitura — revelou.

Dando seguimento às entregas dos anos anteriores, Grégora reforça as ações realizadas no âmbito das reduções fiscais.

— No primeiro governo, tivemos grandes avanços, como a legislação que aplicou reduções fiscais para projetos inovadores, como startups. A gente vai dar seguimento nisso — destaca a secretária.

Lei 409 e valorização dos servidores

Além de investir na tecnologia e inovação, Grégora tem como um dos objetivos valorizar os servidores. Nesta quarta-feira (8/1), 156 pessoas foram convocadas para assumir cargos públicos. Segundo os registros, este é o maior edital já publicado pelo município e, seguindo nessa linha, a nova secretária salientou a importância dos trabalhadores da administração.

— Tivemos um edital de nomeação, o maior edital da história do município, com 156 servidores nomeados, boa parte professores para a Secretaria da Educação. Então, a valorização do servidor também vai pautar as nossas tarefas aqui na secretaria. Além disso, vamos manter a Escola de Gestão Pública, que realmente faz um trabalho muito importante — comentou.

Também na quarta, uma comitiva do Sindicato dos Servidores Municipais (Sindiserv) visitou o prefeito, o vice e a própria secretária para conversar sobre o reajuste salarial da categoria e a revisão da Lei 409/2012, que criou diferentes salários e remunerações para funções já existentes. Grégora destaca que o município está finalizando a proposta de resolução das distorções e vai encaminhá-lo à Câmara ainda este mês para apreciação em sessão extraordinária.

— O prefeito Adiló já assumiu alguns compromissos com os servidores, que são as distorções da Lei Complementar 409. Ele manifestou que, neste mês, o projeto estará na Câmara. Nós estamos finalizando, entregamos ao sindicato para que eles também conversem com os servidores e deem o aval nesta pauta que é muito importante — frisou Grégora.

Principais cargos e funções que Grégora já ocupou na administração pública

Atuou na Secretaria Municipal da Habitação entre 2008 e 2012.

Por cinco anos, foi assessora jurídica da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação da Câmara.

Também no Legislativo, atuou em duas oportunidades, em 2015 e 2019, como diretora-geral.

Foi chefe de gabinete e secretária de Governo na administração Flávio Cassina.

Foi chefe de gabinete e secretária de Governo na primeira administração de Adiló Didomenico.