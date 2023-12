Uma turista argentina foi morta a facadas e pauladas na manhã de quarta-feira (6), em Armação de Búzios, no litoral do Rio de Janeiro. O corpo foi encontrado em uma trilha próxima à praia de José Gonçalves. Segundo a Polícia Civil, um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante por homicídio. A vítima é Florencia Aranguren, 31 anos, que estava no Brasil havia quatro dias.