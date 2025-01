Irmãos morrem envenenados no Paraná após confundirem herbicida com suco de uva

Herbicida comprado a granel teria sido confundido com suco de uva por irmãos no Paraná. Polícia Civil do Paraná / Divulgação

Dois homens, de 54 e 57 anos, morreram por envenenamento na quinta-feira (9) em Sengés, no Paraná. Eles são irmãos e teriam ingerido um herbicida, que confundiram com suco de uva.

Segundo apuração do g1, o caso é tratado como um acidente pela Polícia Civil. Responsável pela investigação, a delegada Renata Batista sustenta a linha investigativa com base em três elementos:

Familiares relataram que as vítimas pediram para um terceiro irmão comprar suco de uva

O veneno é líquido e tem cor escura, similar ao da bebida

O recipiente do herbicida não continha rótulo ou embalagem

Em depoimento às autoridades, o terceiro irmão, de 65 anos, revelou que comprou a bebida a pedido das vítimas. Ele aproveitou para passar em uma agropecuária, onde comprou botas, luvas e o herbicida, para utilizar em sua propriedade rural.

— O herbicida foi adquirido na forma líquida, tinha uma cor escura, parecida com suco de uva, e foi vendido a granel, ou seja, o vendedor retirou de um frasco maior e acondicionou em um frasco transparente, parecido com garrafa de suco. Neste frasco de meio litro de herbicida, não tinha nenhuma etiqueta com alerta de perigo sobre o consumo, forma de uso, ou composição — contou a delegada.

Renata afirmou ainda que aguarda os laudos dos exames periciais feitos na casa das vítimas e nos corpos para confirmar se a morte foi mesma acidental e qual o principal ativo do veneno.

Em participação no Gaúcha Atualidade desta sexta-feira (10), o repórter da CBN Paraná, Emmanuel Fornazari, deu detalhes sobre o depoimento. Segundo o jornalista, o irmão relata ter deixado as compras na mesa da casa das vítimas e esquecido de levar o herbicida com ele.

— (Ele) chegou na casa dos irmãos e deixou tudo em cima da mesa e esqueceu de pegar o herbicida para levar para a própria casa. Quando ele notou a falta do herbicida, ele voltou na casa dos irmãos, mas eles já tinham tomado o veneno, achando que era suco de uva — contou.