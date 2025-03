"O agressor sexual infantil costuma trabalhar com o segredo", diz perita; quais comportamentos devem servir de alerta

Comportamentos do dono da loja de conveniências geraram indignação da vizinha Eliane Freitas, 56 anos . A mulher estranhava o fato de o homem criar oportunidades para ficar sozinho com crianças dentro do estabelecimento.

— Era uma tragédia anunciada na minha concepção. Gritei com ele muitas vezes por ele botar a criança ali dentro, a criança demorar, a criança sair com doce — relatou nesta semana.

Jacob já havia tentado sequestrar uma adolescente de 17 anos, no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre, e cumpriu pena por isso . A vizinhança desconhecia seu histórico, e nem todos desconfiaram do comportamento dele. Para alguns moradores, os atos passaram despercebidos.

Perita médica legista psiquiatra do Departamento Médico Legal do Instituto-Geral de Perícias (IGP) e integrante do Departamento de Psiquiatria Forense da Associação de Psiquiatria do RS, Angelita Rios, com atuação no Centro de Referência ao Atendimento Infanto-Juvenil na Capital, explica que nem sempre é possível identificar um potencial abusador. Em muitos casos, os atos passam despercebidos e se prolongam por anos, até a vítima pedir ajuda.