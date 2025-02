Suspeito de sequestrar e abusar de menina cumpriu pena até a semana passada por agressão a adolescente

Homem foi condenado por agredir uma adolescente de 17 anos em 2020. André Ávila / Agencia RBS

Apontado como o homem que abusou sexualmente de uma menina de nove anos e a manteve presa em um alçapão por cerca de 12 horas em Tramandaí, no Litoral Norte, Marco Antônio Bocker Jacob, de 61 anos, já havia sido condenado por agredir uma adolescente de 17 anos em 2020. Ele cumpriu a pena até semana passada.

Na época do crime, ele roubou as chaves e invadiu a casa de uma família onde trabalhava como pedreiro. Na sequência, agrediu a adolescente e tentou imobilizá-la. Ele foi contido por vizinhos.

O agressor chegou a ser indiciado por tentativa de feminicídio, mas foi condenado por lesão corporal grave. Em março do ano passado, ele passou a cumprir a pena em prisão domiciliar, finalizada 18 de fevereiro deste ano.

Ele também já havia sido indiciado por outros crimes, como tráfico de drogas, furto e crueldade contra animais. Marco Antônio foi preso e solto em três oportunidades diferentes.

Polícia Civil vai investigar linchamento

O resgate da menina desencadeou uma reação violenta da população local contra o suspeito, Marco Antônio Bocker Jacob.

Durante o resgate, populares invadiram o local, encontraram o homem e o agrediram.

Os PMs que prestavam atendimento à criança solicitaram apoio e tentaram impedir o ataque, mas uma grande quantidade de pessoas se aglomerou, agrediu o suspeito, depredaram a loja e um carro.

O Samu foi acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

— Sabe aqueles filmes que a gente vê e imagina que jamais vai acontecer de verdade, com uma criança no porão, trancada? Foi o que encontramos — disse o comandante da BM, Cláudio Feoli, à colunista de Zero Hora Andressa Xavier.

Na tentativa de impedir as agressões ao acusado, um brigadiano foi ferido no braço, em razão de garrafadas desferidas por populares.

O linchamento do suspeito será investigado pela Polícia Civil. Entre 40 e 50 pessoas tenham participado do ato.

Entenda o caso

A menina de nove anos foi sequestrada na tarde de terça-feira (25) no bairro Parque dos Presidentes, em Tramandaí, no Litoral Norte do RS.

Se queixando para a família de calor em casa, a vítima disse que ia brincar numa praça próxima. Foi quando o suspeito a atraiu oferecendo um picolé e a levou para uma loja de conveniências de propriedade dele. No local, a menina foi feita refém, trancada num porão, e abusada sexualmente.

Na noite de terça-feira, após a família estranhar a demora da menina em voltar para casa, a polícia foi acionada. Iniciadas as buscas, o pai chegou a ir no estabelecimento do suspeito, onde acabou desconfiando do dono da loja. Com a ajuda de imagens de câmeras de segurança, a Brigada Militar constatou que a menina foi até o local e não saiu mais.

Na manhã seguinte (26), a BM foi até a loja e encontrou a criança trancada em um alçapão. Ela foi retirada do cativeiro e encaminhada para atendimento médico.

