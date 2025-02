O pai da vítima revela que a menina havia reclamado do calor e pediu para brincar em uma praça próxima à casa da família, no bairro Parque dos Presidentes. Sozinha, a menina foi caminhando até o parque por volta das 16h de terça-feira (25).

Pai suspeitou do dono da conveniência

Na busca pela filha, o pai foi até a loja de conveniência onde a criança era mantida refém pelo suspeito. Ele revelou que o dono do estabelecimento era conhecido da vizinhança e nunca havia tido problemas com alguém.

No entanto, estranhou a conduta do homem quando perguntou sobre sua filha e o som alto dentro do estabelecimento. Um arranhão no nariz do suspeito também chamou a atenção do pai.