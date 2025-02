Imagens mostram momento em que menina entra no local onde foi mantida em cativeiro em Tramandaí; veja o vídeo

Loja e automóvel de Marco Antônio Bocker Jacob, 61 anos, foram depredados após o resgate da vítima. André Ávila / Agencia RBS

O registro de uma câmera de monitoramento de uma residência vizinha à loja de conveniência onde uma menina de nove anos foi abusada e mantida presa por quase 18 horas em Tramandaí, no Litoral Norte, foi crucial para a localização da criança.

No vídeo (veja abaixo), a menina aparece passando em frente ao local às 16h06min da última terça-feira (25). Na sequência, às 16h07min, o dono do estabelecimento, Marco Antônio Bocker Jacob, 61 anos, vai até a porta e fala com ela.

A menina conversa com o homem, entra na área do bar e sai novamente às 16h07min28s. Ele a chama novamente. Às 16h07min40s ela entra no bar e não sai mais.

Assista ao vídeo:

Segundo a polícia, o dono do local ofereceu um picolé à menina. Depois, ele teria pedido que ela recolhesse uma bola nos fundos da loja de conveniência. Quando a menina foi pegar o brinquedo, o homem a empurrou para dentro de um fosso subterrâneo.

Ele lacrou a entrada do alçapão com uma tampa de concreto e com caixas de cerveja. Em seguida, ligou o rádio com volume elevado para abafar o som dos gritos da menina.

A criança foi encontrada por policiais na manhã da quarta-feira (26), cerca de 18 horas após o desaparecimento. Após ser resgatada, ela foi encaminhada para atendimento especializado em um hospital de Porto Alegre, mas já retornou para casa.

Durante o resgate, a comunidade local reagiu violentamente, invadindo e depredando a loja, agredindo o suspeito e destruindo o carro dele. O homem foi atendido pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.