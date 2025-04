Val Kilmer tratou câncer de garganta por 10 anos e perdeu a voz; saiba mais sobre o tumor

Segundo a filha do ator, Mercedes Kilmer, o pai estava curado do câncer , mesmo que enfrentasse frequentes dificuldades.

Por conta do procedimento, ele ficou sem voz . Famoso por filmes como Top Gun, Fogo Contra Fogo e The Doors, o ator contou com a ajuda da inteligência artificial para recriar a sua voz como Iceman em Top Gun: Maverick .

O que é o câncer de garganta

Sintomas do câncer na garganta

Fatores de risco

Chances de cura do câncer na garganta

Conforme o Inca, em média, 52% das pessoas com câncer de garganta sobrevivem ao menos cinco anos após o diagnóstico. As taxas são superiores a 75% se a causa for papilomavírus humano (HPV) e inferiores a 50% se a causa for outra.