Será julgado na próxima quarta-feira (6), na 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul, Leonardo da Rosa Xarão, 29 anos, acusado de matar a ex-companheira Renata Menezes Marques, 34. O feminicídio ocorreu às 6h30min do dia 5 de abril do ano passado em uma parada de ônibus na Rua Tauríbio Alexandre Vieira, no bairro Serrano.