Após atraso, lote com 46 mil doses de vacina infantil contra a covid-19 chega ao RS

Prometido para quarta-feira (18), o novo lote com 46 mil doses de vacina infantil contra a covid-19 chegou ao Rio Grande do Sul na manhã desta quinta (19). A chamada Pfizer Baby é destinada a crianças com idade entre seis meses e cinco anos.

As doses já estão sendo encaminhadas para as 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS). A partir desta sexta (20), os municípios poderão retirar as quantidades destinadas para cada um.

Serão distribuídas 42,2 mil doses para as coordenadorias. Uma parcela com 3,8 mil doses ficará no estoque da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

As maiores quantidades são para Porto Alegre, que terá direito a 8 mil doses, a 18ª CRS, que atende Osório e outras cidades do Litoral Norte, além da 1ª CRS, que abrange os demais municípios da Região Metropolitana e receberá 5 mil unidades do imunizante.

Na Capital, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estima que as doses serão suficientes para suprir o estoque de todas as 134 unidades de saúde.

Número de doses distribuídas para cada região do Estado:

1ª (sede Porto Alegre): 5.000 (exceto POA)

2ª (sede Frederico Westphalen): 500

3ª (sede Pelotas): 1.500

4ª (sede Santa Maria): 1.600

5ª (sede Caxias): 4.600

6ª (sede Passo Fundo): 3.500

7ª (sede Bagé): 700

8ª (sede Cachoeira do Sul): 1.920

8ª (sede Cachoeira do Sul): 270

10ª (sede Alegrete): 1.960

11ª (sede Erechim): 280

12ª (sede Santo Ângelo): 1.210

13ª (sede Santa Cruz do Sul): 1.720

14ª (sede Santa Rosa): 600

15ª (sede Palmeira das Missões): 600

16ª (sede Lajeado): 440

17ª (sede Santa Rosa): 1.500

18ª (sede Osório): 6.300

Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre: 8.000

Total distribuído: 42.200

42.200 Em estoque na SES: 3.800

Adiantamento e atraso

O envio de imunizantes para o público infantil estava previsto para ocorrer somente no ano que vem, entre janeiro e fevereiro. A chegada do novo lote ainda no mês de dezembro surpreendeu após a própria ministra da Saúde, Nísia Trindade Lima, confirmar a previsão para 2025.

A previsão de chegada antecipada foi estipulada, então, para a tarde de quarta. Contudo, houve atraso devido a ajustes operacionais da companhia aérea responsável pelo transporte.

Mesmo com a chegada e a distribuição das 8 mil doses, Porto Alegre seguirá sem estoque disponível para crianças entre seis e 11 anos por tempo indeterminado.