Seis municípios gaúchos irão ganhar serviços especializados em saúde da mulher

Os municípios de Sapucaia do Sul, Tenente Portela, Pelotas, Bagé, Teutônia e Osório terão serviços especializados de referência em saúde da mulher com atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a partir de 2025. O anúncio foi feito pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) nesta quinta-feira (19) e faz parte do programa SERMulher.