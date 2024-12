TJRS formaliza repasse de R$ 41,7 milhões destinados à área da Saúde do Estado

Assinatura do acordo contou com a presença de secretária de Saúde, Arita Bergmann (E), Eduardo Leite (C), e do presidente do TJRS, Alberto Delgado Neto (D). Vitor Rosa/Palácio Piratini / Divulgação

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) oficializou o repasse de R$ 41,7 milhões ao governo do Estado para investimentos e melhorias em serviços oferecidos pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).

— Os recursos que estamos aplicando são tanto de receitas próprias quanto recursos orçamentários que eventualmente na gestão financeira do exercício civil a gente consegue tirar o máximo de rendimento — explicou o desembargador Alberto Delgado Neto, presidente do TJRS, durante a cerimônia de assinatura do acordo, realizada nesta quinta-feira (19).

Também participaram da cerimônia o governador, Eduardo Leite, e Arita Bergman, secretária de Saúde. Leite revelou que o investimento será dividido em três frentes:

R$ 11,7 milhões serão destinados à ampliação dos tratamentos cirúrgicos de catarata na população idosa

serão destinados à ampliação dos tratamentos cirúrgicos de catarata na população idosa R$ 20 milhões para investimento no novo Centro Integrado de Oncologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

para investimento no novo Centro Integrado de Oncologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre R$ 10 milhões para a obra da unidade e transplantes de medula óssea do Hospital Dom Vicente Scherer, na Capital

Leia Mais Governo do RS anuncia investimento de mais de R$ 47 milhões para área social

— São recursos que vão financiar cirurgias na área oftalmológica em 29 instituições hospitalares no Estado, ajudando a atender cerca de 3.600 pessoas, reduzindo quase pela metade a fila na área de cirurgias oncológicas no Rio Grande do Sul — salientou Eduardo Leite, destacando que também haverá investimentos em equipamentos e estruturas para viabilizar atendimentos na área oncológica.