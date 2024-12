Governo do RS anuncia investimento de mais de R$ 47 milhões para área social

Assinatura do convênio para instalação do centro nos 26 municípios contemplados. Mauricio Tonetto / Palácio Piratini/Divulgação

O Governo do RS anunciou, nesta quinta-feira (19), investimento de mais de R$ 47 milhões em políticas de desenvolvimento social para o Estado. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa no Palácio Piratini.

Conforme o secretário de Desenvolvimento Social do RS, Beto Fantinel, serão investidos R$ 20,5 milhões para a construção do Centro Dia para a Pessoa Idosa e outros R$ 26,8 milhões de repasse para o programa SUAS Reconstrução. Além disso, foi apresentado, também, o Índice de Vulnerabilidade da Família do Rio Grande do Sul, que é uma ferramenta para o mapeamento do perfil socioeconômico das famílias gaúchas.

Durante a solenidade, o secretário destacou que, pela primeira vez na história, o RS tem o menor índice de pessoas em extrema pobreza do Brasil. Ele reitera que isso se deve às estratégias de inclusão social implementadas pelo governo.

O governador do Estado, Eduardo Leite, também participou do evento e reiterou os esforços da sua gestão para equilibrar as finanças. Ele explica que os valores, que serão disponibilizados via edital, serão encaminhados aos municípios já na próxima semana.

Vulnerabilidade

O Índice de Vulnerabilidade da Família (IVF) do RS servirá para a mensuração das fragilidades sociais encontradas nas famílias inscritas no Cadastro Único do Estado. A ferramenta tem como objetivo o direcionamento de políticas públicas e a gestão eficiente de recursos.

— Política pública tem que ser feita com base em evidências. Por isso, agora vamos ter o Índice de Vulnerabilidade da Família. Vivemos, infelizmente, em um mundo injusto. Se o ponto de partida é diferente, precisamos ajudar a criar mais oportunidades — disse Leite.

O painel contará com dados de perfil e composição familiar, condições habitacionais, condições educacionais e de trabalho. As informações poderão ser consultadas via QR-Code.

População idosa

Com investimento de R$ 20,5 milhões, o Centro Dia para a Pessoa Idosa é um um equipamento de assistência social que visa oferecer espaços adequados de acolhimento para pessoas idosas com algum grau de dependência.

— Hoje o Rio Grande do Sul dá um passo importante na proteção da pessoa idosa. Vamos blindar, proteger e dar dignidade para essas pessoas — frisou o secretário Beto Fantinel.

O programa vai abranger 26 cidades. Em 20 delas serão construídos novos Centro Dias — cuja função é evitar a institucionalização de idosos, promovendo o cuidado durante o dia. e em outras seis haverá reformas em centros já existentes. Os locais foram selecionados pelo Estado via edital preenchido pelas prefeituras.

O secretário, o governador e o prefeito de Jaguari, município do centro do Estado, Roberto Carlos Boff Turchiello, realizaram a assinatura simbólica do convênio para instalação do centro nos 26 municípios contemplados.

Reconstrução

O governo também destinou R$ 26,8 milhões de repasse em recursos para o Programa SUAS Reconstrução. Serão contemplados 77 municípios. Destes, 47 municípios receberão até R$ 250 mil para reforma ou ampliação de unidade de serviço socioassistencial. Outras 30 cidades contarão com o repasse de até R$ 500 mil para construção de uma nova unidade. O cofinanciamento do programa não requer contrapartida municipal.