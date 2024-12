Casal que se ama desenvolve telepatia

Com base na convivência, o casal começa a partilhar pressentimentos.

Um dos maiores patrimônios do casal é a intuição .

Com base na convivência, começam a partilhar pressentimentos. Andam mais do que lado a lado: dentro a dentro . São dois interiores conversando sem parar.

É uma conexão que se estabelece a partir das memórias em comum , da confluência das afinidades, da superação das adversidades, dos lutos e desafios, dos problemas solucionados e do talento para compreender e perdoar, das tantas vezes que dividiram o leito e despertaram se olhando com admiração e ternura.

Os sinais não ocorrem com todos os casamentos, a longevidade por si só não garante esse resultado. Depende do amor puro, do dom de se gostar em demasia.