Saiba quais os passaportes que dão acesso a mais países no mundo

A consultoria canadense de serviços financeiros Arton Capital divulgou o ranking global dos passaportes "mais poderosos do mundo" - ou seja, os que dão acesso a mais nações sem a necessidade de vistos. A análise considerou que o passaporte com a bandeira dos Emirados Árabes Unidos, conjunto de sete nações do Oriente Médio, é o que abre mais portas alfandegârias: são 180 nações que permitem a entrada de pessoas que detém esse documento.

O Brasil ficou em 43º na lista dos países com maior abertura para outras nações, segundo a Arton. No entanto, o país fica na 11ª em influência, com a possibilidade de entrada em 109 países sem necessidade de visto. Em outros 51 é necessário visto de chegada e, em seis, autorização eletrônica de viagem. O passaporte brasileiro é o mais forte entre as nações da América Latina.