Governo do Estado entrega mais 30 moradias provisórias a atingidos pela enchente em São Jerônimo

Em São Jerônimo, as casas temporárias permitiram desativar abrigo onde estavam 59 pessoas. Prefeitura de São Jerônimo / Reprodução

Mais 30 casas temporárias foram entregues nesta terça-feira (17) pelo governo do Rio Grande do Sul a moradores afetados pela enchente de maio em São Jerônimo, na Região Carbonífera. A entrega das residências ocorreu em uma solenidade com o vice-governador, Gabriel Souza, e o secretário estadual de Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes. O loteamento com as moradias fica no bairro Pereus, às margens da RS-401.

A entrega em São Jerônimo possibilitou a desativação do último abrigo do município, onde estavam 59 pessoas.

Desde o mês de agosto, o programa A Casa É Sua – Calamidade inaugurou 242 lares temporários em cidades como Encantado, Cruzeiro do Sul, Estrela, Rio Pardo e Triunfo.

Ao todo, serão 500 residências desse modelo em nove cidades gaúchas. Entre elas, ainda estão Arroio do Meio, Eldorado do Sul e São Leopoldo. O investimento no projeto é de R$ 66,7 milhões.

Conforme o governo do Estado, a previsão é de que ainda este ano o município de Encantado receba mais 50 moradias temporárias, em data a ser definida. A expectativa, no entanto, é de que a entrega ocorra até o Natal.

Após, o cronograma prevê a entrega de casas em Arroio do Meio. O município de São Leopoldo, que receberá 60 casas, segue com o terreno em fase de preparação. Já em Cruzeiro do Sul, a previsão é de que mais casas temporárias sejam entregues após a finalização dos preparos no terreno.