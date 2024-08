Região dos Vales Notícia

Primeiras casas temporárias para famílias atingidas pela enchente são entregues em Encantado

Cidade, que tem 120 famílias em abrigos e outras 345 morando em locais com aluguéis custeados pela prefeitura, recebeu 30 imóveis provisórios do governo do Estado. Cronograma prevê, no total, 500 deles para diferentes municípios

01/08/2024 - 10h52min Atualizada em 01/08/2024 - 10h55min