Em 11 meses, investigação da Polícia Civil descobre 30 registros falsos de roubos de veículos em Caxias do Sul

Os esforços da Polícia Civil de Caxias do Sul no combate ao crime de roubo de veículos identificou 30 ocorrências falsas em 11 meses , o que representa 22,7% dos 132 registros neste ano. A prática tem o objetivo de garantir o valor de seguros , além de contribuir para outros esquemas ilícitos, como os desmanches clandestinos.

Segundo a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), responsável pela apuração, 12 dos registros fraudulentos ocorreram no primeiro semestre deste ano e outros 18 foram contabilizados até novembro .

O esquema, segundo a Polícia Civil, funciona da seguinte forma: a suposta vítima entrega o veículo para um intermediário . Este intermediário retira as peças ou encaminha o veículo a desmanches clandestinos. Depois que o carro some de circulação, o golpista, então, registra o falso roubo na Polícia Civil.

— O objetivo da vítima é que o veículo não apareça para que ela possa receber o valor do seguro. O intermediário recebe um valor e o pessoal que fez o desmanche dos carros também recebe um valor. É um esquema em que todos ganham — detalha o delegado Luciano Righes Pereira, titular da Draco.

Pereira explica que há uma equipe focada somente nos casos de roubos de veículos na delegacia especializada, o que permitiu à Draco chegar no esquema de ocorrências falsas. Outro ponto evidenciado pelo delegado é que este tipo de crime ganha atenção das autoridades por ter potencial de latrocínio (roubo com morte). O formato da investigação não é revelado para não alertar os criminosos.

Ainda segundo o delegado, uma parcela das vítimas informou que aderiu à pratica criminosa por uma insatisfação com os valores oferecidos no comércio tradicional, abaixo da tabela Fipe. Outros relataram problemas financeiros. A comunicação com os intermediários geralmente ocorre por indicações de terceiros.