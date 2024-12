Panetone Cacau Show: conheça a história e as lendas por trás do alimento 

Pesquisa recente do Instituto QualiBest indica que panetones recheados são os favoritos da Geração Z. LuizFernando | Adobe Stock | Divulgação

Poucos doces simbolizam o Natal tão bem quanto o panetone. Esse pão doce, que combina tradição e inovação, tem raízes na Itália, mas conquistou o mundo e se tornou uma verdadeira paixão no Brasil. Além de estar presente na maioria das mesas das famílias brasileiras, o panetone se reinventa a cada ano com novos sabores. Um exemplo disso são os Panetones da Cacau Show que contam com opções tradicionais e os inovadores recheios de limão siciliano, pistache, fondue de mil-folhas e até zero adição de açúcar.

O que as lendas dizem sobre a origem do panetone

A origem do panetone é cercada de histórias que podem variar de acordo com o país. Uma das lendas mais populares conta que ele foi criado por acidente em Milão, no século XV, quando um aprendiz chamado Toni improvisou uma receita de pão doce para agradar um duque. O resultado foi tão bem recebido que a iguaria ficou conhecida como “pane di Toni” (pão do Toni), nome que evoluiu para “panetone”.

Outra lenda que circula ao redor do mundo, narra que o panetone nasceu do amor de um jovem padeiro por sua amada, filha de seu patrão. Para conquistar o respeito do pai da moça, ele criou um pão doce especial com frutas cristalizadas e manteiga — ingredientes raros para a época. A receita conquistou os clientes da padaria, e a fama da criação logo ultrapassou as fronteiras de Milão, garantindo ao jovem a aprovação necessária para casar-se com sua amada.

Independentemente da versão que você preferir acreditar, é evidente que a tradição do panetone se espalhou pela Itália e, mais tarde, pelo mundo, ganhando versões únicas em cada país. Ele chegou às terras brasileiras no início do século XX, trazido por imigrantes italianos, e rapidamente se tornou parte essencial das festas de fim de ano.

Por que os brasileiros gostam tanto do alimento?

Embora seja um clássico italiano, o panetone encontrou no Brasil um público apaixonado. Dados da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi), mostram que em 2022 o Brasil foi considerado um dos maiores clientes globais de panetones com mais de 40 mil toneladas consumidas anualmente .

Mas o que torna o panetone tão especial por aqui? A resposta está na criatividade das marcas nacionais, que vão além da versão tradicional com frutas cristalizadas e investem em sabores que agradam todos os paladares.

Preferências por geração

A variedade de sabores demonstra que as marcas estão atentas para atender aos diferentes paladares. Uma pesquisa recente do Instituto QualiBest revelou que os hábitos de consumo variam bastante entre gerações. A Geração Z (nascidos entre 1997 e 2012), por exemplo, prefere panetones recheados com chocolate.

O que leva a apenas 16% dessa geração escolher o tradicional panetone de frutas cristalizadas como favorito, enquanto 20% afirmam gostar das duas opções. O estudo demonstra o quanto o alimento permite evoluções, inclusive, para atender novos públicos sem perder a sua essência.

Panetone Cacau Show inovando em sabores

Dos mais tradicionais com frutas cristalizadas até os recheados com pistache, o que não faltam são opções para agradar ao público. O aumento no consumo chega a gerar uma expectativa de 3% a 5% a cada Natal, as famílias esperam algo novo na mesa e marcas como a Cacau Show entendem essa demanda.

Para oferecer uma linha que une tradição e inovação, atendendo aos desejos de todos os perfis de consumidores, eles contam com diferentes opções da iguaria. Entre os destaques deste ano estão:

Além de ser uma escolha deliciosa, o panetone tem um significado especial: ele representa união, celebração e momentos compartilhados. Seja na forma tradicional ou em versões inovadoras, ele continua a encantar gerações e a se reinventar a cada Natal. Seja qual for o seu sabor favorito, uma coisa é certa: o panetone é um convite para saborear a magia das festas de fim de ano com quem você ama.