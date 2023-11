Cinco pesquisadores gaúchos estão na lista dos mais citados do mundo, divulgada em 15 de novembro pela empresa de análises Clarivate. O Highly Cited Researchers 2023 traz os cientistas que demonstraram influência significativa e ampla em seus campos de pesquisa. Cada pesquisador selecionado é autor de múltiplos artigos altamente citados, que estão no top 1% de citações em suas áreas e ano de publicação na Web of Science na última década.