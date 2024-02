Universidades participantes do programa Professor do Amanhã, do governo do Estado, começaram a lançar os editais de processos seletivos para preencher vagas em cursos de Licenciatura. A partir da iniciativa, 11 instituições comunitárias de Ensino Superior selecionadas vão ofertar mil bolsas de estudos. Algumas das universidades já estão com inscrições abertas. (Veja abaixo o número de vagas e prazos em cada processo seletivo.)