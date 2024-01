Nesta quarta-feira (17), terminou o prazo para inscrições no programa Professor do Amanhã, iniciativa do governo do Estado que busca formar docentes para suprir carências na Educação Básica. O programa disponibilizará mil bolsas de Licenciaturas. No total, 11 instituições comunitárias de Ensino Superior se inscreveram no edital, que foi aberto em 15 de dezembro.