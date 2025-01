Israel e Hamas estão finalizando acordo de cessar-fogo, dizem autoridades

Segundo a agência de notícias Dow Jones, representantes dos Estados Unidos, de Israel e de países árabes se reuniram para finalizar o "rascunho" do acordo. A reunião que ocorreu em Doha, no Catar, contou com a presença de Steve Witkoff, enviado por Donald Trump , presidente eleito dos Estados Unidos .

Autoridades árabes e israelenses disseram que as partes concordaram com os principais pontos do pacto, mas ainda trabalham para finalizá-lo. Qualquer negociação ainda precisa ser aprovada pelo Gabinete de Segurança de Israel e pelo governo. Mohammed Sinwar, líder do Hamas em Gaza, já teria concordado com os termos durante a noite, afirmam as autoridades.