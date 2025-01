EUA considera possível um acordo de trégua em Gaza ainda nesta semana

Um acordo de trégua em Gaza está "próximo e pode ser fechado" na última semana do mandato do atual presidente dos Estados Unidos , Joe Biden, disse o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, nesta segunda-feira (13).

Biden conversou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no domingo (12), e nesta segunda com Tamim bin Hamad Al Thani, o emir do Catar, um país mediador.