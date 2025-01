Hamas anuncia retomada das negociações por trégua na Faixa de Gaza; Netanyahu autorizou continuidade

Na quinta-feira (2), um bombardeio israelense deixou ao menos 54 pessoas mortas no território palestino em Gaza. BASHAR TALEB / AFP

O Hamas anunciou que retomaria nesta sexta-feira (3) as negociações com Israel para estabelecer um período de trégua nos conflitos que ocorrem na Faixa de Gaza, no Oriente Médio. Um comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informou que o premiê autorizou uma delegação da agência de inteligência Mossad, da agência de segurança interna Shin Bet e dos militares a continuar as negociações.

Em nota divulgada à imprensa, o Hamas afirmou que as "negociações indiretas" seriam reabertas ainda nesta sexta, em Doha, no Catar. O grupo destacou sua "seriedade, positividade e compromisso para alcançar, no menor tempo possível" um acordo pelo "fim da agressão e proteção" do povo palestino frente ao "genocídio levado a cabo pela ocupação" israelense na Faixa de Gaza.

Na quinta-feira (2), um bombardeio promovido por Israel deixou ao menos 54 pessoas mortas no território palestino em Gaza.

O Hamas acrescentou que as discussões se concentrarão na "garantia de que um acordo leve ao cessar total das hostilidades, à retirada das forças de ocupação da Faixa de Gaza, ao desenho de mecanismos de implementação (do acordo) e ao retorno das pessoas deslocadas às suas casas".

Busca pela trégua

Há mais de um ano, Catar, Estados Unidos e Egito atuam juntamente como mediadores nas negociações para um cessar-fogo na Faixa de Gaza e libertação dos reféns mantidos por Hamas e Israel.

Apesar dos intensos esforços diplomáticos, não foi alcançado nenhum cessar-fogo desde a trégua de uma semana firmada no final de novembro de 2023, durante a qual reféns foram libertados em troca de prisioneiros palestinos detidos em Israel.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, autorizou na quinta-feira os negociadores israelenses a prosseguirem com as discussões no Catar.