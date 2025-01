Sejamos agradecidos por tudo e por todos

Depois da chegada do universo dos papéis, a palavra dada deixou de ser fortemente valorizada. O ideal é juntar papéis e palavras para fazer acontecer o prometido. Não é de hoje o meu encanto por palavras. Em cada vocábulo, um universo se descortina diante de mim. Mas a palavra só é plena se ela for iluminada pela fidelidade. Ser fiel à palavra dada é algo que precisa ser recuperado urgentemente. Cumprir o que prometemos é mais do que uma questão de palavra; é uma demonstração de caráter e respeito. Cada compromisso assumido carrega em si a confiança do outro e a responsabilidade de mantermos essa ligação forte e verdadeira. Quando prometemos e não cumprimos, não apenas quebramos um acordo, mas também ferimos a essência das relações, que são sustentadas pela confiança mútua. Não é sobre sermos perfeitos, mas sobre sermos fiéis ao que dizemos. É natural que nem sempre possamos atender às expectativas ou cumprir tudo o que desejamos. Mas quando somos sinceros e transparentes, mostramos ao outro que o respeito e a consideração estão presentes, mesmo diante das limitações. Escolher não prometer aquilo que não podemos cumprir é uma forma de cuidar das conexões que construímos. É preferível ser aquele que espera, com paciência e fé, do que aquele que alimenta esperanças e não as sustenta.