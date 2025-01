A culpa, quando mal compreendida, tem o poder de nos aprisionar

Muitos são os sentimentos que nos invadem. É incrível como alguns fatos do passado voltam à mente e até atrapalham o coração. Nem sempre acertamos. Por mais que nos esforcemos, muitas coisas escapam do nosso controle. Com facilidade nos culpamos e nem sempre estamos disposto a exercitar o auto perdão.

Carregar a culpa por algo que estava além do nosso controle é como tentar segurar o vento com as mãos. O esforço é enorme, mas inútil. A vida nos ensina, de muitas formas, que nem tudo está ao nosso alcance, e aprender a discernir o que é nossa responsabilidade do que não é, é um ato de sabedoria e libertação.