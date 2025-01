Caminhoneiro morre após saída de pista na Rota do Sol, em São Francisco de Paula

Corpo de Bombeiros Militar do RS / Divulgação

Acidente foi no distrito de Lajeado Grande.

Um caminhoneiro, identificado como José Cícero dos Santos, de 35 anos, morreu em um acidente de trânsito na madrugada desta terça-feira (14) na RS-453, a Rota do Sol. De acordo com o Instituto Geral de Perícias (IGP), a vítima era natural de Viçosa, no estado de Alagoas.