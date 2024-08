Inovação Notícia

Futuro tecnológico: o desafio de preparar jovens para um mercado em transformação

Universidades trabalham para oferecer aos estudantes currículos em consonância com as necessidades do mundo do trabalho, com atividades de extensão e ações de aproximação com empresas

03/08/2024 - 05h00min Atualizada em 03/08/2024 - 12h01min