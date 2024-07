Sociedade integrada cria cidades inteligentes

O Rio Grande do Sul tem iniciativas relevantes na transformação das áreas urbanas em cidades inteligentes. Acesso à informação, distribuição de sinal de internet, ações sustentáveis e processos sólidos de fomento à inovação estão entre as características que elevam a qualidade de vida dos cidadãos. O transporte público, por exemplo, é um dos aspectos avaliados dentro do conceito de cidade inteligente, que busca melhorar a mobilidade urbana com soluções para torná-la mais eficiente e sustentável.