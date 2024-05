Como parte do olhar para o futuro que o Rio Grande do Sul precisa lançar em meio à maior tragédia climática de sua História, empresas e instituições que compõem o Pacto Alegre, grupo que busca de soluções inovadoras para a Capital, estão apresentando um grande plano chamado "Porto Alegre Resiliente". Tratam-se de cinco projetos, quatro deles de curto e um de longo prazo. O objetivo é ajudar a reerguer a cidade e o Estado e preparar as comunidades para os desafios ambientais, como prevenção e adaptação às mudanças climáticas.