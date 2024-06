Depois de várias estimativas de perdas do Rio Grande do Sul com o dilúvio de maio, surge a primeira tentativa de projetar a situação de cada um dos 497 municípios. A partir da constatação de que o impacto não foi uniforme, professores pesquisadores da Escola de Gestão e Negócios da Unisinos desenvolveram modelo que será apresentado em detalhes na quinta-feira (5).