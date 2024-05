Acordos da prefeitura de Porto Alegre e do governo do Estado com consultorias internacionais como Alvarez&Marsal, EY (antes Ernst&Young) e McKinsey preocupam as universidades gaúchas. Grupos de especialistas em economia estadual temem, sobretudo, que as administrações públicas não se capacitem o suficiente para problema futuros ao terceirizar o planejamento da reconstrução.